ABD, Fransa ve İngiltere istihbaratına Türkiye damgası

Dünyanın önde gelen istihbarat kuruluşlarının başında bir dönem Türkiye'de görev yapmış ve Türkçe konuşabilen isimler yer alıyor. 2000-2001 arasında CIA'nin Ankara İstasyon Şefi Yardımcısı olarak görev yapan Gina Haspel, Trump tarafından CIA Direktörlüğüne atanmıştı. 2007-2011 arasında Fransa'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Bernard Emie Fransa'nın dış istihbarat teşkilatı olan DGSE'nin başında yer alıyor. Son olarak İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi olan, özellikle Beşiktaş taraftarlığıyla tanınan Richard Moore, İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olarak atandı. Üç isim de belli sürelerde Türkiye'de görev yaptı ve Türkçe konuşabiliyor.Richard Moore, Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının yakından tanıdığı bir isim. Moore, Ankara'ya veda mesajında, "7 yılımı Türkiye'de geçirdim. Türkiye'yi ve Türkleri gerçekten seviyorum" demişti.Gina Haspel, 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma bağlamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelmişti.Bernard Emie, Ankara'ya veda resepsiyonunda, son açıklamasını Türkçe yapmıştı. Emie, "Görevim boyunca benden esirgemediğiniz dostluğunuzdan dolayı binlerce teşekkürler" demişti.