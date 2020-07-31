Balkanlar’da vakalar arttı tedbirler geri geldi

Balkan ülkelerinde yaz aylarıyla birlikte gevşetilen tedbirler sonrası son dönemde artan Kovid-19 vakalarıyla bazı önlemler geri getirilirdi. Vaka sayısı 11 bine yaklaşan Bosna Herkes'te İslam Birliği bayram namazının sınırlı sayıda cemaatle kılına ve bayram merasimlerinin düzenlenmeyeceğini açıkladı. Avrupa'da virüsün en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da vaka sayısı 3 bine ulaştı. Karadağ İslam Birliği de bayram namazının camilerde kılınmaması kararı aldığını açıkladı. Öte yandan Kosova ise Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Bosna Hersek vatandaşlarının ülkeye girmek istemeleri takdirde Kovid- 19 testi yaptırmaları gerektiğini bildirdi. Ayrıca başkent Priştine başta olmak üzere Prizren, İpek, Poduyeva, Yakova gibi bazı şehirlerde tekrar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.