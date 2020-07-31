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bölgesinde bayram sevinci! Mehmetçik çocukların yüzünü böyle güldürdü!

Suriye'de görev yapan Mehmeçik, bölgesinde çocukların yüzlerini güldürdü. 'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda En zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerimizin yanında olan , dolayısıyla Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara ayakkabı yardımı yaparak bir kez daha miniklerin yüzünü güldürdü" denildi.

DHA
Giriş Tarihi: 31.7.2020 15:10 Son Güncelleme: 31.7.2020 15:18 ABONE OL
Barış Pınarı bölgesinde bayram sevinci! Mehmetçik çocukların yüzünü böyle güldürdü!

Suriye'de görev yapan Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde çocuklara ayakkabı yardımı yaparak, yüzlerini güldürdü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "En zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerimizin yanında olan Kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara ayakkabı yardımı yaparak bir kez daha miniklerin yüzünü güldürdü" denildi.

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Barış Pınarı bölgesinde bayram sevinci! Mehmetçik çocukların yüzünü böyle güldürdü!
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