Hacı adayları vakfe için Arafat’a ulaştı

Buyıl hac ibadetini yerine getirecek olan hacı adayları, önceki gün Mina'da terviye gününü (Arefe'den bir önceki gün) geçirdikten sonra dün vakfe yapmak üzere Arafat dağına ulaştı. Hacı adayları Mina'ya varmadan önce kudüm tavafını eda etmek için sabahın ilk ışıklarında sıkı sağlık önlemleri çerçevesinde Mescid-i Haram'a gruplar halinde geldi. Hac ile ilgili makamlar, "bu yıl hac için önleyici protokoller" de belirtilen önlemleri uyguladılar. Bu yıl hacıların tavaf alanına aktarılması için sistematik bir program kabul edildi. Buna göre sağlıklı ve güvenli bir şekilde hareketi sağlayan bariyerler ve zemin çıkartmaları aracılığıyla, görevliler tarafından dikkatli bir şekilde takip edilerek hacı adayları arasında sosyal mesafe kuralının uygulanması sağlandı. Ayrıca her bir ziyaretçi grubundan önce ve sonra tavaf ve sa'y alanlarının sterilizasyon işlemi gerçekleşti.