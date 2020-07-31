Hac döneminin başlaması ile her sene olduğu gibi bu sene de Kabe'nin örtüsü değiştirildi.Hac döneminin başlaması ile her yıl olduğu gibi bu yıl da Kabe'nin örtüsü değiştirildi. Kral Abdulaziz Kompleksi Genel Yönetimi tarafından belirlenen ekip, Kabe'nin eski örtüsünü söküp yenisini taktı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Bakanlığı, Kabe'nin örtüsünün değiştirilmesi sırasında tüm koruma önlemlerinin alındığını açıkladı. Mescid-i Haram İşleri Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed bin Mohamed Al-Mansoori yaptığı açıklamada, Kabe'nin örtüsünün 200 personel tarafından işlendiğini ifade etti. Mansoori, Kabe'nin örtüsünün yapımında yaklaşık 670 kilogram saf ipek ile 120 kilogram altın ve 100 kilogram gümüş iplik kullanıldığını belirtti.