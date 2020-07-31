Son dakika: Amerika'da coronavirüs kabusu! Türk doktor anlattı: Bazı insanların ölümüne karar verdik

MRS. COOK'UN YARIM BIRAKTIĞI SU

Dr. Akten'in kitabında yer alan dokuz hikayeden en etkilendiği ise şu şekilde:

"Hastalarımdan biri 60'lı yaşlarında bir kadın Mrs. Cook Carolyn. Hastaneye yatmadan önce bir çeşit kan hastalığı, Multipl Miyelom teşhisi almış ve tedavi görürken son dönemin hızlı katili koronavirüsüne yakalanıp, servisime verilmişti. Odasına girdiğimde ilk dikkatimi çeken mavi nergis çiçekleri ve kokusu. Dışarıdan hiçbir şey alınmıyordu. Odasındaki çiçeği sorduğumda kızının bu hastanede hemşire olduğunu öğrendim. Nefes almakta zorlandığı için artık göğüs kaslarının kasılmasından yorulmuştu. Her iki kişiden biri solunum cihazına ihtiyaç duyuyordu ve sonraki 3-5 gün içinde ölüyordu. Kızı Jennifer'ı (hemşire) en kötüsüne alıştırmasını söylememe bile gerek yoktu. Jennifer'a o meşhur soruyu sormam gerekiyordu. Annesi için ne yapılsın istiyordu? Mrs. Cook bana zaten söylemişti, öyle odasında sakince Allah'ına ulaşmak. Jennifer, iki çocuğu için eve daha erken gitmesi gerektiğini söyledi. Mrs. Cook'a arada bakacağımı ve durumundan onu haberdar edeceğimi söyledim. Günün sonuna doğru Mrs. Cook'un odasından gelen bir acil yardıma koştum. Ellerini tuttum. 'Bir isteğiniz var mı?' dedim. Zorla gözlerini sehpaya götürerek; 'Bana su ver' dedi. Şaşkınlıkla sehpada duran yarısı su dolu bardağa uzandım, içirmeye çalıştım. İçti içmedi. Ellerime sıkıca sarıldı ve bıraktı. Mrs Cook ellerimde ölmüştü. Kızı da yoktu yanında."