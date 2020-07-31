Trump: Seçimler ertelensin

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinin ertelenmesini istedi. 3 Kasım'da yapılacak seçimde yeniden aday olan Trump, posta yolu ile mevcut şartlarda oy kullanılması halinde seçimlerin, ABD tarihindeki en hatalı ve hileli seçimler olacağını savundu. Trump, "İnsanlar uygun ve güvenli şekilde oy kullanana kadar seçimi erteleyin" mesajını paylaştı. Anketlerde rakibi Joe Biden'ın gerisinde gözüken Trump'ın talebinin gerçekleşmesi için Kongre'nin onayı gerekiyor. Ancak Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlar'da olduğu için Trump'ın talebinin gerçekleşmesi beklenmiyor. Ülkede 50 eyaletin yarısında posta ile oy kullanılmasına izin veriliyor. Kovid nedeniyle posta oylarının daha da kolaylaştırılması gündemde. Trump, posta oylarına hile karışacağını savunuyor. Öte yandan Trump, dört dev şirketin sınırlandırılarak kontrol altına alınması yönünde çağrıda bulundu.