Dünyadan Kovid gelişmeleri: İkinci dalgada risk grubu değişecek

İngiliz BBC Radio 4'un 'Today' programına konuşan Avrupalı uzmanlar, kesin olarak ikinci koronavirüs dalgasının geldiğini söyledi. Bu kez risk grubunun değişeceği öngörüsünde bulundu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson vakalardaki artış nedeniyle 1 Ağustos'ta açıklamayı düşündükleri önlemleri gevşetme planlarının ertelendiğini duyurdu.Kovid'den ilk 2 ölüm bildirildi.Son 24 saatte 800'den fazla ölüm var. Toplam can kaybı 36 bin 500'ü geçti. Hindistan en fazla ölümün yaşandığı beşinci ülke oldu.639 yeni ölüm var. Toplam can kayıpları 46 bini geçti2012'de başkan adayı olan Herman Cain, Kovid'den yaşamını yitirdi. Can kayıpları son 24 saatte bin 465 artarak 155 bin 330'a yükseldi.Başkent Tokyo'da bin 148 yeni vaka var. OHAL kapıda.Manila'da yasaklar ağustos ortasına kadar uzatıldı.Yeni tedbirler devrede. Farklı evlerde yaşayanlar aynı evlerde toplanamayacak. 8 Ağustos'tan itibaren maske takmak zorunlu olacak.Vaka sayısı 68 bini aştı.Vakalar 840 bine yaklaştı.127 yeni vaka var.Yapılan bir araştırmada "Maske takmak süper yayıcılardan bile koruyor" sonuçuna varıldı.