Kurbanlarını öldürüp timsahlara yedirdi

Hindistan'da öldürdüğü insanları timsahlara yem eden seri katil kaçarken yakalandı. 16 yılını hapiste geçirdikten sonra 20 günlüğüne serbest bırakılan 62 yaşındaki Devinder Şerma, söylenen kurallara uymayarak başka bir eyalete gitti. Geri dönmeyen Şerma, 6 ay sonra başkent Yeni Delhi'de yakalandı. Yeni itiraflarda bulunan Şerma, 50'den fazla taksi şoförünün ölümünü planladığını ifade etti. Çetesindekilerle birlikte taksicileri öldürerek cesetlerini timsahlarla dolu bir kanala attıklarını söyleyen seri katil, 125'i aşkın kaçak böbrek nakli ameliyatıyla ilişkili olduğunu söyledi. Şerma'nın yüzü aşkın kişiyi öldürdüğü düşünülüyor.