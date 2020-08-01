Pentagon’dan itiraf: Nükleer füzeler yanlışlıkla patlayabilir

ABD, Rusya ve Çin arasındaki nükleer silah tartışmalarının yeniden alevlendiği bir dönemde Washington yönetiminin bir itirafı basına yansıdı. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) hazırladığı gizli belgeler basında yer aldı. ABD basınındaki haberlere göre Pentagon 5 sayfalık gizli belgelerde Kongre'ye nükleer silahlarla ilgili detaylı bilgiler verdi. Belgelerin, Beyaz Saray yönetiminin Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez nükleer silahların yenilenmesi için başlattığı çalışmalar kapsamında hazırlandığı kaydedildi. Ancak söz konusu belgelerde aynı zamanda eskiyen karadan fırlatılan nükleer sistemlerinin 'yanlışlıkla' fırlatılma riskinin bulunduğu belirtildi.