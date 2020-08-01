Son dakika haberi: Avrupa'da islamofobi yükseliyor! Danimarka'da 60 kişiye ceza verildi...

Son dakika haberi: Avrupa'nın birçok ülkesinde islamofobik yaklaşımlar sürüyor. Danimarka'da 60 kişiye, 2 yıl önce yürürlüğe giren "Örtünme Yasası"nı ihlal etmekten idari para cezası verildi.

60 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI

Danimarka Devlet Televizyonu DR'nin Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı haberine göre, Danimarka'da 60 kişiye kamuoyunda "burka ve peçe" yasası olarak da bilinen "Örtünme Yasası"na aykırı davranmaktan idari para cezası uygulandı.

Danimarka'da 1 Ağustos 2018'de yürürlüğe giren "Örtünme Yasası" kapsamında kamusal alanda yasaklanan peçe ve burka giyen kadınlara 10 bin krona (11 bin Türk lirası) kadar idari para cezası uygulanıyor.

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