Türk F-16’ları Azerbaycan’da

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta yer alacak Türk F-16 uçakları dün Azerbaycan'a gitti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatın hava unsurlarının yer alacağı kısım olan "TurAz Kartalı 2020"ye katılacak F-16'lar törenle karşılandı. Törende, İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı seslendirildi. TurAz Kartalı tatbikatı, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.Öte yandan Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta yer alan askerler bayramlaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatın hava unsurlarının yer aldığı kısım olan "TurAz Kartalı 2020"ye katılan askerler için bayram etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un tebrik mesajları okundu.