Zenginler daha çok uyuyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, zenginlerin yoksullardan daha fazla uyuduğu ortaya çıktı. Yeni bir araştırma, sahip olunan para miktarının her gece alınan uyku miktarına etki ettiğini ortaya koydu. Daily Mail gazetesinin haberine göre, araştırma, 2011 ila 2014 yılları arasında ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından bin 400 kişi ile yapıldı. Araştırmacılar, yoksulluk sınırının altında yaşayanların sadece yüzde 55'inin 7 ila 8 saat uyku çektiğini, yoksulluk sınırının üstünde yaşayanların yüzde 66'sının rahat uyku uyuduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bunun nedeninin, birçok yoksul insanın finansal güvenlik eksikliği nedeniyle daha uzun süre çalışmasından kaynaklandığına dikkati çekti. Diğer yandan zengin bireyler daha sessiz bölgelerde yaşayabilir veya daha büyük evler satın alabilir, bu da rahatlamaya ve daha iyi uyumaya yardımcı olur.ABD'de daha önce yapılan bir araştırmada da ülkedeki zengin nüfusun maddi geliri düşük olanlara göre ortalama 7 ila 10 yıl fazla yaşadığını ortaya koymuştu.