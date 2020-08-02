ABD’de iki uçak havada çarpıştı: 7 ölü

ABD'nin Alaska eyaletinde iki uçak havada çarpıştı, kazada aralarında bir eyalet meclisi üyesinin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Alaska Eyaleti Süvarileri tarafından yapılan açıklamada Soldotna Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada kurtulan kimsenin olmadığı belirtildi. Eyalet Meclisi Üyesi Gary Knopp'un (67) kendisinin kullandığı uçakta yalnız olduğu diğer uçakta da 4 turist, bir rehber ve bir pilot toplam 6 kişinin olduğu açıklandı. 6 kişinin kaza anında, bir kişinin de hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybettiği ifade edildi.