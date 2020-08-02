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'dan çok konuşulacak Ayasofya açıklaması'! ABD'ye tepkisi...

lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, 'nin ibadete açılmasının ardından yaptığı açıklamasında , " halkını bu önemli İslami başarıdan dolayı kutluyoruz." dedi. Velayeti, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar müzeye dönüştürülmesine yönelik çağrısına ilişkin,ABD Dışişleri Baknı Mİke Pompeo'un açıklamalarına ise sert tepki gösterdi. Velayeti: "Pompeo'nun başka bir emri var mı? dedi. İşte İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin flaş açıklamalar...

AA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 16:58 Son Güncelleme: 2.8.2020 17:34 ABONE OL
İran'dan çok konuşulacak Ayasofya açıklaması'! ABD'ye Ayasofya Camii tepkisi...

lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, İran devlet televizyonunda katıldığı programda, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Velayeti, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin müze statüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılarak yeniden camiye dönüştürülmesinin "çok önemli bir iş" olduğunu belirtti.

Ayasofya'nın 'nin en önemli camilerinden biri olduğunu belirten Velayeti, "Türkiye halkını bu önemli İslami başarıdan dolayı kutluyoruz." dedi.

İran'dan çok konuşulacak Ayasofya açıklaması'! ABD'ye Ayasofya Camii tepkisi...

Velayeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararından sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar müzeye dönüştürülmesine yönelik çağrısına ilişkin, "Pompeo'nun başka bir emri var mı? Ataları tüm dünya müzelerini kiliselere dönüştürdü. Endülüs'ün yenilgisinden sonra ellerinden geldiği kadar kilise yaptılar. 500 yıldır cami olan yer kıyamete kadar cami olarak kalacaktır. Türk halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı için minnettardır." diye konuştu.

İran'dan flaş Ayasofya Camii açıklaması | Video

İran'dan çok konuşulacak Ayasofya açıklaması'! ABD'ye Ayasofya Camii tepkisi...

'ye yaptığı ziyaret sırasında bir camide namaz kıldığını anlatan Velayeti, "Tüm propagandalara rağmen namaz saatinde camilerin nasıl dolduğuna hatta halkın camilerin dışında saf tuttuğuna bizzat tanıklık ettim. Türk halkı gerçek İslam'a bağlı ve din büyüklerine de saygı duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreterliği görevini de yapan Velayeti, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını tebrik eden bir bildiri yayımladıklarını ve bildirinin Türkçe nüshasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu sözlerine ekledi.

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İran'dan çok konuşulacak Ayasofya açıklaması'! ABD'ye Ayasofya Camii tepkisi...
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