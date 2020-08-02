İran'dan çok konuşulacak Ayasofya açıklaması'! ABD'ye Ayasofya Camii tepkisi...

Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında bir camide namaz kıldığını anlatan Velayeti, "Tüm propagandalara rağmen namaz saatinde camilerin nasıl dolduğuna hatta halkın camilerin dışında saf tuttuğuna bizzat tanıklık ettim. Türk halkı gerçek İslam'a bağlı ve din büyüklerine de saygı duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreterliği görevini de yapan Velayeti, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını tebrik eden bir bildiri yayımladıklarını ve bildirinin Türkçe nüshasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu sözlerine ekledi.