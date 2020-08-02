Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İşgalci İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

İşgalci savaş uçakları 'yi vurdu

savaş uçakları 'nin güneyindeki bir bölgesine hava saldırısı düzenledi.

AA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 01:57 ABONE OL
İşgalci İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin tarım bölgesi el-Karara, İsrail savaş uçakları tarafından roketle vuruldu.

Söz konusu saldırı, İsrail ordusunun, pazar akşamı Gazze'den bir roket mermisinin Gazze sınırına paralel bir bölgeye fırlatıldığını ve "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıklamasının ardından düzenlendi.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

İsrail'in iddia ettiği saldırıyı Gazze'deki gruplardan henüz üstlenen olmadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İşgalci İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA