KKTC’ye su operasyonu

KKTC'deki su sorununun çözümü için 2015'te devreye alınan ancak ocak ayında patlayan boru hattının tamiri için çalışmalar başladı. Yavru vatana içme ve kullanma suyu temini için proje çalışmaları ilk olarak Türkiye ile KKTC arasında 2010 yılında imzalanan "KKTC'nin Uzun Vadeli Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetler Arası Anlaşma" ile başlamıştı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 80 kilometre uzunluğundaki 'Deniz Geçişi İsale Hattı' 2015'te devreye alınmış, ancak 9 Ocak'ta boru hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle KKTC'ye su iletimi durdurulmak zorunda kalınmıştı. İncelemeler neticesinde, 10 adet askılı sistemin değiştirilmesinin gerektiği tespit edildi. Bu kapsamda deneyimli mürettebat ile donatılmış Bahama bayraklı "Olympıc Challenger", İtalya bayraklı "Ievolı Ivory", "Asso Ventotto" ve "Asso Ventıquattro" isimli gemiler KKTC'ye su temin edilmesi amacıyla kiralandı. Türk mürettebatın da görev alacağı onarım operasyonu 3 Ağustos-30 Kasım 2020 arasında yapılacak.