Kovid-19’un etkileri onlarca yıl sürecek

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgınının etkilerinin onlarca yıl sürecek bir felaket olduğunu söyledi. Ölüm oranında bir önceki aya göre artış olduğunu belirten Ghebreyesus, vaka sayısındaki artıştan gençleri sorumlu tuttu.Dünya genelinde toplam ölü sayısı 684 bin 197'yi geçti. Vakalar ise 17 milyon 913 bini aştı. 11 milyon 269 binden fazla kişi hastalığı yendi.Yeni eğitim yılına başlayan Greenfield Central Ortaokulu'nda okulun ilk gününde ilk vaka tespit edildi. Ülkede son 24 saatte bin 442 kişi daha öldü. Toplam ölü sayısı 157 bin 378 oldu. Demokrat Kongre üyesi Raul Grijalva'da Kovid-19 çıktı.Artışlar alarm veriyor. Tokyo'da 472 vaka tespit edildi. Vali, şehirde olağanüstü hal ilan edilebileceği mesajı verdi. ABD'li ilaç devi Pfizer ile aşısı temini konusunda anlaşmaya varıldı.Ülke genelinde son 24 saatte bin 525 vaka kaydedildi.En fazla ölüm ve yeni vakanın yaşandığı Victoria'da 397 yeni vaka tespit edildi.Artan vakalar nedeniyle Meşhed kentinde koronavirüs tedbirleri geri getirildi. Dünyaca ünlü İranlı yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.Son 24 saatte bin 221 kişi öldü764 kişi öldü.Kovid-19 vakalarının yüzde 36'sına yol açan Shincheonji Kilisesi'nin lideri Lee Man-hee tutuklandı.Vakalar 70 bini, can kaybı 500'ü aştı.Ölümler Mısır'da 4 bin 805'e, Libya'da 74'e yükselirken, Tunus'ta vakalar arttı.Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı.