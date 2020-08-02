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Küçük çocuk 2 ay boyunca böyle yaşadı! 'de inanılmaz olay

Çinli bir çocuğun midesinden, 190 adet mıknatıslı bilye çıkartıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 18:33 Son Güncelleme: 2.8.2020 18:34 ABONE OL
Küçük çocuk 2 ay boyunca böyle yaşadı! Çin'de inanılmaz olay

5 yaşındaki çocuğun, oyun oynarken bilyeleri yuttuğu ve 2 ay boyunca midesinde bu bilyelerle yaşadığı ortaya çıktı.

Küçük çocuk 2 ay boyunca böyle yaşadı! Çin'de inanılmaz olay

'in Shandong bölgesinde meydana gelen olayda, küçük kızın ailesi, bilyeleri çocuklarının oynarken yuttuğunu ve zamanla doğal yollardan dışarı atıldığını sandıklarını ifade etti.

Küçük çocuk 2 ay boyunca böyle yaşadı! Çin'de inanılmaz olay

Mıknatıslı olan bilyeler çocuğun midesinde biraraya gelerek büyük bir kitle haline geldi

Küçük çocuk 2 ay boyunca böyle yaşadı! Çin'de inanılmaz olay

Bilyeler doğal yollardan çıkmayınca küçük kız 2 ay bu kitleyle yaşadı.

Küçük çocuk 2 ay boyunca böyle yaşadı! Çin'de inanılmaz olay

Doktorlar rontgenle tespit ettikleri kitleyi ameliyatla çıkardı.

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Küçük çocuk 2 ay boyunca böyle yaşadı! Çin'de inanılmaz olay
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