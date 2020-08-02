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’da eşini parçalayıp buzdolabında saklamıştı! Mahkemedeki savunması kan dondurdu

’nın  St. Petersburg kentinde yaşayan ünlü rapçi ’ın (30) karısı (36), genç adamın vücudunu parçalara ayırdı ve vücut parçalarını buzdolabına koydu. Kukhal, suçuyla hakim karşısına çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 15:05 Son Güncelleme: 2.8.2020 15:13 ABONE OL
Rusya’da eşini parçalayıp buzdolabında saklamıştı! Mahkemedeki savunması kan dondurdu

Kocasını öldürerek ve vücudunu kesip evindeki buzdolabında saklamakla suçlanan Marina Kukhal, kocasının aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü savundu.



Kukhal'ın daha önce polise verdiği ifadesinde, kocasının aşırı doz gibi utanç verici bir şekilde öldüğünün kimsenin bilmesini istemediğini ve bu yüzden öldükten sonra parçalara ayırıp 4 gün boyunca buzdolabında sakladığını söyledi.

Polis, Andy Cartwright'ın gerçek isminin Alexander Yushko olduğunu ve Kukhal'ın genç adamın vücudunu parçalarken 2 yaşındaki oğullarının da dairede olduğunu açıkladı.

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Rusya’da eşini parçalayıp buzdolabında saklamıştı! Mahkemedeki savunması kan dondurdu
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