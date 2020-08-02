Türkiye’den ihtiyaç sahiplerine kurban yardımı

Türkiye'nin vakıf ve kurumları bu kurban bayramında da dünyanın dört bir yanındaki yardıma muhtaç insanlara bayram sevinci yaşattı. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 'Kurbanını paylaş, kardeşinlerinle yakınlaş' sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Etiyopya ve Nijerya'da 45 bin 300 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Türk Kızılay'ı ise Yemen'deki 5 vilayette 13 bin aileye kurban eti dağıttı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gazze Ofisi, yaklaşık 4 bin 200 aileye kurban eti ulaştırdı. Ayrıca Deniz Feneri Derneği, kurban çalışmalarını 23 ülke ve 34 bölgede gerçekleştirdi.