Ağabeyine göre Obama ‘soğuk ve acımasız biri’

ABD'nin ilk siyahi Başkanı Barack Obama'nın 62 yaşındaki üvey abisi Malik Obama, New York Post'a verdiği röportajda kardeşine sert eleştirilerde bulundu. Kenya'daki Nyang'oma Kogelo köyüne internet bağlantısıyla gerçekleştirilen röportajda Malik, kardeşini "soğuk ve acımasız" olarak nitelendirdi. Malik, Barack Obama için "Zenginleşince züppe oldu. Görebildiğim şu: O, insanların kendisine tapmasını istiyor. O buna ihtiyaç duyuyor ama ben onun ağabeyiyim, bunu yapmam" dedi.Malik, kardeşinin Kenya'daki ailesine yeterli yardımda bulunmadığını iddia etti. Bir dönem Beyaz Saray'ın düzenli konuklarından biri olan ancak daha sonra kardeşiyle arasındaki ilişki bozulan Malik Obama, 2016'daki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'u destekledi. Kasımda yenisi yapılacak oylama için "Yüzde 110 Trump'tan tarafım" ifadesini kullanan Malik, Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden hakkındaysa "Ölecek gibi duruyor" dedi. "Kenya'dan Büyük Kötü Ağabey" isimli bir kitap yayımlayan Malik, şuan babasının adına kurulan bir vakıf için çalışıyor. Abi Obama kitabında, kardeşine bu vakfı kurmak istediğini söylediğinde ilk önemli tartışmayı yaşandıklarınada yer verdi.