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Alevlerden kaçamayınca 5. kattan atladı

Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Alevlerden kaçamayınca 5. kattan atladı
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Doğan ailesinin evinde gece yarısı yangın çıktı. Oturma odasında şarja takılı cep telefonunun patlaması ile çıkan yangın kısa sürede evi sarınca eşi, üç çocuğunu evden indirdi. Bu sırada evde kalan 34 yaşındaki Yozgatlı Gülay Doğan, alevlerden kaçamadı. Çaresiz kalan anne, 5. kattan atladı. Atlarken ise 'Yardım edin. Ölmek istemiyorum' diye bağırdı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Doğan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Facebook'ta kurduğu kadınlar grubu ile herkese yardım etme gayretinde bulunan, kadınlara iş bulmada yardımcı olan Doğan'ın ölümü büyük üzüntüye neden oldu. Kadınlar, "Çok yardımsever biriydi. Onun hayatta olmadığına inanamıyoruz" dedi.
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Alevlerden kaçamayınca 5. kattan atladı
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