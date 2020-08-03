Alevlerden kaçamayınca 5. kattan atladı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da
Doğan ailesinin evinde
gece yarısı yangın çıktı.
Oturma odasında şarja
takılı cep telefonunun
patlaması ile çıkan
yangın kısa sürede
evi sarınca eşi,
üç çocuğunu evden
indirdi. Bu sırada
evde kalan 34
yaşındaki Yozgatlı
Gülay Doğan,
alevlerden kaçamadı.
Çaresiz
kalan anne, 5.
kattan atladı. Atlarken ise
'Yardım edin. Ölmek istemiyorum'
diye bağırdı.
Ağır yaralı halde hastaneye
kaldırılan Doğan, tüm
müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Facebook'ta
kurduğu kadınlar grubu
ile herkese yardım etme
gayretinde bulunan,
kadınlara iş bulmada
yardımcı olan Doğan'ın
ölümü büyük üzüntüye
neden oldu. Kadınlar,
"Çok yardımsever biriydi.
Onun hayatta olmadığına
inanamıyoruz" dedi.