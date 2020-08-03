Alevlerden kaçamayınca 5. kattan atladı

Avusturya'nın başkenti Viyana'daDoğan ailesinin evindegece yarısı yangın çıktı.Oturma odasında şarjatakılı cep telefonununpatlaması ile çıkanyangın kısa süredeevi sarınca eşi,üç çocuğunu evdenindirdi. Bu sıradaevde kalan 34yaşındaki YozgatlıGülay Doğan,alevlerden kaçamadı.Çaresizkalan anne, 5.kattan atladı. Atlarken ise'Yardım edin. Ölmek istemiyorum'diye bağırdı.Ağır yaralı halde hastaneyekaldırılan Doğan, tümmüdahaleye rağmen kurtarılamadı.Facebook'takurduğu kadınlar grubuile herkese yardım etmegayretinde bulunan,kadınlara iş bulmadayardımcı olan Doğan'ınölümü büyük üzüntüyeneden oldu. Kadınlar,"Çok yardımsever biriydi.Onun hayatta olmadığınainanamıyoruz" dedi.