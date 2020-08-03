Maymunlu o kare için özür dilendi

ABD'de Bronx Hayvanat Bahçesi'nin yetkilileri "geçmişleriyle hesaplaşma" olarak niteledikleri bir açıklama yaparak kurumun 1906'da Afrikalı bir adamı maymunlarla birlikte sergilemesinden dolayı özür diledi. Kuruluşun işletmecisi Doğal Hayatı Koruma Derneği (WSC), siyahi George Floyd'un polis gözaltısı sırasında ölmesinin tetiklediği sistemli ırkçılık karşıtı protestoların başlamasından bu yana kendi tarihlerini gözden geçirdiklerini kaydederek itiraf niteliğindeki "Ota Benga adlı Orta Afrikalı gence yapılan muamele vicdana aykırı ırksal hoşgörüsüzlüktür" açıklamasını yaptı.