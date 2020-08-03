Meksika’da kartel lideri yakalandı

Meksika'da uyuşturucu karteline ağır darbe indirildi. Ülkenin en güçlü kartellerinden olan Santa Rosa de Lima Karteli'nin lideri El Marro (Tokmak) lakaplı Jose Antonio Yepez güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Yepez, 22 Haziran'da annesi, kız kardeşi ve kuzeninin tutuklanmasının ardından 2 adet tehdit videosu yayınlamıştı. Videonun ardından kartel üyeleri Irapuato kentindeki rehabilitasyon merkezine saldırmış, 24 kişi hayatını kaybetmişti. Yepez'in maksimum güvenlikli hapishane olan Altiplano Cezaevi'ne gönderileceği belirtildi.