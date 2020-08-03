Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 19 bin 614'e, Kolombiya'da 10 bin 650'ye yükseldi. Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 206 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 19 bin 614'e çıktı.

Ülkede vaka sayısı 6 bin 667 artışla 428 bin 850'ye, iyileşenlerin sayısı da 294 bin 187'ye ulaştı.

Kolombiya'da virüs nedeniyle son 24 saatte 320 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bin 650'ye yükseldi.

Böylece Kolombiya'da "salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü ve vaka sayısı" kayda geçti.

Vaka sayısının 11 bin 470 artarak 317 bin 651'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 6 bin 531 artışla 167 bin 239'a ulaştı.