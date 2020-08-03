Son dakika: AB'ye çarpıcı Türkiye uyarısı: Türkiye'yi kaybetmemeliyiz...

'SEÇİMLER ÖZGÜRDÜ'

Hürriyet'in haberine göre; Türkiye'de demokrasi reflekslerinin işlediğini vurgulayan eski Ankara Büyükelçisi Erdmann, Türkiye'de düzenlenen seçimler ve siyasi dinamikler ile ilgili saptamalar yaptı. Martin Erdmann şu değerlendirmede bulundu: "Türk toplumu bütün olarak demokratik bir toplum. Benim son 5 yılda Türkiye'de yaşadığım seçimler, ki çok seçim gördüm, hepsi de özgür seçimlerdi. AGİT (Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Teşkilatı) ve AB'li gözlemciler hep olumlu not verdi. Seçimler ve seçim mekanizması hem hükümet partisi hem muhalefet hem de halk tarafından kabul gördü."