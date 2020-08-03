Son dakika haberi... Cadde ortasında annesine saldırdı! Annesine tekme atan genci tekme tokat dövdüler

ÖFKELİ İKİLİNİN ELİNDEN KURTULDU TEKRAR SALDIRDI

Genç, öfkeli ikilinin elinden kurtarıldı. Ancak annesinin yanına giderek, yeniden saldırdı. Polisler de gence kelepçe taktı.

Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri gelirken, genç kaldırıma oturup ağlamaya başladı. Ellerindeki yaralar kanayan anne ise polislere, oğlunda bipolar bozukluk olduğunu söyledi. Anne, oğluna bakamadığını ve bakımevine yatırılmasını istediğini belirterek, kendisinin de huzurevine gitmek istediğini ifade etti.

