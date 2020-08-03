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Son dakika haberi... Cadde ortasında annesine saldırdı! Annesine tekme atan genci tekme dövdüler

'da annesini döven gence sert tepki gösterdiler. Edinilen son dakika habere göre; Cadde ortasında annesine tekme atan genci tekme dövdüler. Bipoliar bozukluğu olduğu öğrenilen genç polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, hastaneye götürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 13:35 Son Güncelleme: 3.8.2020 13:40 ABONE OL
Son dakika haberi... Cadde ortasında annesine saldırdı! Annesine tekme atan genci tekme tokat dövdüler

'da cadde ortasında annesini tekmeleyen genç, olayı gören 2 kişi tarafından dövüldü. Bipolar bozukluk olduğu öğrenilen genç, olaya müdahale eden polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, hastaneye götürüldü.

Son dakika haberi... Cadde ortasında annesine saldırdı! Annesine tekme atan genci tekme tokat dövdüler

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi üzerinde yaşandı. Adı açıklanmayan genç, kaldırımda birlikte yürüdüğü annesine, saldırdı. Yere düşen annesine tekmeler atan gence, yoldan geçen 2 kişi müdahale etti. İkili, annesini döven genci, tekme dövdü. ise, yerden kalkıp, uzak bir noktaya gitti. Olayı gören 2 sivil polis, duruma müdahale etti.

Son dakika haberi... Cadde ortasında annesine saldırdı! Annesine tekme atan genci tekme tokat dövdüler

ÖFKELİ İKİLİNİN ELİNDEN KURTULDU TEKRAR SALDIRDI

Genç, öfkeli ikilinin elinden kurtarıldı. Ancak annesinin yanına giderek, yeniden saldırdı. Polisler de gence kelepçe taktı.
Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri gelirken, genç kaldırıma oturup ağlamaya başladı. Ellerindeki yaralar kanayan ise polislere, oğlunda bipolar bozukluk olduğunu söyledi. Anne, oğluna bakamadığını ve bakımevine yatırılmasını istediğini belirterek, kendisinin de huzurevine gitmek istediğini ifade etti.

Son dakika haberi... Cadde ortasında annesine saldırdı! Annesine tekme atan genci tekme tokat dövdüler

Annesinin şikayetçi olmadığı genç, polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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Son dakika haberi... Cadde ortasında annesine saldırdı! Annesine tekme atan genci tekme tokat dövdüler
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