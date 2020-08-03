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Son dakika: 'da corona virüs vaka sayısı tırmanıyor! Bir günde korkunç artış...

'da coronavirüs kabusu sürüyor. Edinilen son dakika habere göre; Rusya 'da son 24 saatte 5 bin 394 kişide daha koronavirüs tespit edildi.Rusya'da toplam vaka sayısı 856 bin 264’e ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 13:11 Son Güncelleme: 3.8.2020 13:17 ABONE OL
Son dakika: Rusya'da corona virüs vaka sayısı tırmanıyor! Bir günde korkunç artış...

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 394 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 856 bin 264'e ulaştı.

TOPLAM CAN KAYBI 15 BİNE YAKLAŞTI

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 394 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 856 bin 264'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 79 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 14 bin 207'ye ulaştığını açıkladı.

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Son dakika: Rusya'da corona virüs vaka sayısı tırmanıyor! Bir günde korkunç artış...
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