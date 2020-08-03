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Trump'tan 'un ABD'li bir firmaya satılması için 15 Eylül'e kadar süre

ABD Başkanı , ülkesindeki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde merkezli sosyal medya platformu 'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 21:52 Son Güncelleme: 3.8.2020 21:59 ABONE OL
Trump'tan TikTok'un ABD'li bir firmaya satılması için 15 Eylül'e kadar süre

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere, Çinli "ByteDance" şirketine ait TikTok'un ABD'de yasaklanması tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini vurgulayan Trump, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirtti.

Trump, "Microsoft ya da başka bir firmaya satılmadığı takdirde, TikTok'u 15 Eylül'de kapatacağız." ifadesini kullandı.

- MİCROSOFT'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, TikTok'u ABD'de yasaklamak için bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtmişti.

Microsoft'tan bugün yapılan açıklamada, Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın, Trump ile görüştüğü ifade edilmişti.

Trump ve Nadella'nın görüşmesinin ardından şirketin, TikTok'un ABD kolunu satın almaya yönelik araştırmalara başladığı bildirilen açıklamada, "Microsoft, Başkanın endişelerinin ele alınmasının önemine değer veriyor." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.

Microsoft, TikTok'un ABD kolunu almak için görüşmeler yapıyor
Son dakika: ABD Başkanı Trump: TikTok yasağı konusunda bir karara varmayı düşünüyoruz

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Trump'tan TikTok'un ABD'li bir firmaya satılması için 15 Eylül'e kadar süre
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