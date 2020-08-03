Türkiye ve Azerbaycan'dan flaş hamle! Doğu Akdeniz'de...

KAPSAMI GİDEREK GENİŞLİYOR

Akdeniz Kalkanı, Kasım 2019'da uluslararası nitelikte bir tatbikat haline gelmiş ve ilk katılımcısı da Pakistan donanması olmuştu. Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na katılan Pakistan fırkateyni PNS Alamgir, harp oyununun tamamlanması sonrası Akdeniz Kalkanı'na iştirak etmiş, Pakistan ile birlikte Ürdün de 2 gözlemci personeliyle harekâtta yer almıştı. Bu yıl 10-11 Mart'taki harekâta PNS Yarmook fırkateyniyle katılan Pakistan donanması ile Türk donanması arasında ortak iletişim hattı tesis edilmiş ve karşılıklı ticari gemi bilgilerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından geliştirilen bir iz aktarım sistemi üzerinden Pakistan ile paylaşılmasına 21 Nisan itibariyle başlanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı 23 Nisan'da, Akdeniz Kalkanı'nın Pakistan ve Ürdün'ün katılımıyla uluslararası bir harekât haline geldiğini duyurmuştu. Bir sonraki Akdeniz Kalkanı'na Azerbaycan'ın yanı sıra Tunus, Libya, Cezayir, Lübnan, Gürcistan ve Arnavutluk'un da katılımı planlanıyor.