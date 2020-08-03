Son dakika: Türkiye'den ABD'ye çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlıpı'ndan yapılan son dakika açıklamada ABD'nin terör örgütleri ile yaptığı petrol anlaşmasına sert tepki verildi. Açıklamada; "Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

PKK/YPG terör örgütü güdümündeki "Suriye Demokratik Güçleri"nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarma, işleme ve ticaretini yapmak üzere ABD'de yerleşik "Delta Crescent Energy LLC" adlı şirketle bir sözleşme imzaladığı basında bildirilmiştir.

PKK/YPG terör örgütü, bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne sermiştir. Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir.

ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez.

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