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'de Isaias Kasırgası 'ya ulaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde kasırga kabusu. Son dakika haberlerine göre Atlas Okyanusu'nda oluşan Isaias Kasırgası, 'nin eyaleti kıyılarına ulaştı.

AA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 06:51 Son Güncelleme: 4.8.2020 07:03 ABONE OL
ABD'de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı

Kategori 1 kasırga şiddetindeki Isaias, yerel saat ile 23.30 sularında, Kuzey Carolina eyaletinin güneyindeki Ocean Isle Beach bölgesinde karaya vurdu.

Kasırganın karaya yaklaştığı saatlerde ise Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgarlar etkili oldu.

Hızı saatte 135 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Virginia ve Maryland başta olmak üzere ABD'nin kuzeydoğu yakasındaki eyaletlerde sel ve şiddetli rüzgar uyarısı verildi.

Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de "acil durum" ilan edildi.

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ABD'de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı
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