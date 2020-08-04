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’de sahilde köpekbalığı paniği

'nin Massachusetts eyaletinde polis, sahile yaklaşık 45 metre yakınlarda 2 büyük beyaz köpekbalığının tespit edildiğini duyurdu. Polis helikopteri ile kaydedilen görüntülerde, tatilciler uyarıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 10:51 ABONE OL
ABD’de sahilde köpekbalığı paniği

ABD'nin Massachusetts eyaletinde polis, sahile yaklaşık 45 metre yakınlarda 2 büyük beyaz köpekbalığının tespit edildiğini duyurdu. Polis helikopteri ile kaydedilen görüntülerde, tatilciler uyarıldı.

ABD'de Massachusetts Polis Teşkilatı, Cod Burnu'nda sahile yaklaşık 45 mesafede 2 büyük beyaz köpekbalığının tespit edildiğini duyurdu. Polisten yapılan açıklamada, Cumartesi günü, öğleden sonra MSP helikopteri Air 4 mürettebatı, Wellfleet'teki Newcomb Hollow Plajı'nda kıyıdan yaklaşık 45 metre uzakta 2 büyük beyaz köpekbalığı tespit etti. Uçuş ekibi yerel polise iki köpekbalığının yerini bildirdi. Sahildekiler, o sabah daha erken bir saatte tespit edilen köpekbalığı nedeniyle sudan çıkarılmıştı. MSP Air 4'ün onaylanmış ek görüşlerine dayanarak, suya girme yasağı uzatıldı" ifadelerine yer verildi.

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ABD’de sahilde köpekbalığı paniği
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