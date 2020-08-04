Başkan Erdoğan'dan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a taziye telefonu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi, Lübnan halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Sayın Mişel Avn ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilemiş, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun temennisinde bulunmuştur. Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtmiştir."