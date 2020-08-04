Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika açıklaması! Covid-19'un çıkış noktası Vuhan olmayabilir

Sonuçları açıklayan DSÖ Sağlık Acil Durumları Programı Yönetici Direktörü Michael J Ryan, Vuhan'da SARS gibi vakalara yönelik denetim sistemi bulunduğunu ve bu sistemden yeni bir salgına dair uyarı yapıldığını, ancak bunun kentin yeni koronavirüsün türler arası iletiminin gerçekleştiği yer olduğu anlamına gelmediğini belirtti.

Bir basın toplantısı düzenleyen Ryan, "Yangın alarmının tetiklenmiş olması, bu hastalığın hayvanlardan insanlara geçtiği yerin illa ki burası olduğu anlamına gelmez" dedi.