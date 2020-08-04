İBB'nin yapmadığı metroyu da tıpkı Şehir hastanesi yolları gibi Bakanlık yapıyor!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; bütçesinin olmadığı iddiasıyla durdurduğu Metrokent-Kayaşehir metro projesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başladığı metro projesini daha sonra yarıda bıraktığını ve yapamayacağını yazılı olarak bildirdiğini hatırlatarak, "18 ay sonra vatandaşlarımızla bu metroyu hep beraber kullanacağız" dedi.

İBB; ŞEHİR HASTANESİNİN BAĞLANTI YOLLARI VE METRO PROJESİNİ BÜTÇESİ OLMADIĞI İDDİASIYLA YAPMADI

İBB; Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolları ile Metrokent-Kayaşehir metro projesini bütçesinin olmadığı iddiasıyla yapmayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılmıştı. İstanbul'da şehir hastanesinin de güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu hatta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni entegre etmek için Metrokent ile Kayaşehir arasında metro yapımına başladı.

METROKENT-KAYAŞEHİR METRO HATTINDA 4 İSTASYON OLACAK…

Metrokent, Onurkent, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir 15. Bölge'den geçecek olan metro hattı, Kayaşehir Kent Merkezi'ndeki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na bağlanacak.

KARTOĞLU: ŞEHİR HASTANESİ'NİN ETRAFINDAKİ YOLLAR GİBİ METRO HATTI DA BAKANLIK TARAFINDAN YAPILACAK

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu; Metrokent-Kayaşehir metro projesinin Kayaşehir 15. Bölge durağında incelemelerde bulundu ve projenin detaylarını anlattı.

Kartoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başladığı bu projeyi, daha sonra yarıda bıraktığını ve yapamayacağını yazılı olarak bildirdiğini hatırlattı.

Kartoğlu; vatandaşların isteği doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın devreye girdiğini, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin etrafındaki yollar gibi bu metro hattının da Bakanlık tarafından yapılacağını ifade etti.

"METRO HATTI 18 AY SONRA KULLANILACAK"

Yasin Kartoğlu, metronun yapım süresiyle ilgili bilgi de verdi. Durakları, Başakşehir Metrokent, Onurkent, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Kayaşehir 15. Bölge ile Kayaşehir Kent Meydanı olan projenin tamamlanma süresinin 18 ay olduğunu söyledi ve "18 ay sonra siz değerli komşularımızla birlikte bu metroyu hep beraber kullanacağız" dedi.

SABİHA GÖKÇEN-KAYNARCA METROSU VE BAKIRKÖY-KİRAZLI METROSU DA, BAKANLIK TARAFINDAN YAPILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı üstlenilen Sabiha Gökçen-Kaynarca Metrosu ve Bakırköy-Kirazlı Metrosu için 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 412 bin 678 TL harcama yapıldı.

3 METRO HATTINI BAKANLIK YAPIYOR, İBB'DEN TEK KURUŞ KESİNTİ YAPILMADI

Sabiha Gökçen-Kaynarca Metro Hattı, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ve Başakşehir-Kayaşehir metro hattı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir kesinti veya tahsilat yapılmadığı bildirildi.

İBB; ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NIN YAPTIĞI 3 METRO HATTINDAN DA PARA KAZANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımını üstlenilen üç metro hattından da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin para kazanacağı öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın; üç metro hattını yapımını tamamlandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edeceği bildirildi. Bakanlığın; hattın vergi gelirinden yüzde 5 alacağı, hattın gelirinin yüzde 95'inin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kalacağı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başladı