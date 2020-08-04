Isaias Kasırgası ABD’de kıyılarına ulaştı

Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti'nde etkili olan Isaias Kasırgası, saatte 136 kilometre hızla ABD kıyılarına ulaştı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Carolina eyaletinin güney kıyılarındaki Ocean Isle Beach bölgesine ulaşan kasırganın kategori 1 şiddetinde olduğu belirtildi. Kasırganın şiddetli yağışlar nedeniyle sel baskınlarına yol açtığı ve şiddetli rüzgarların hasara neden olduğu öğrenildi. Kuzey Carolina'da, Outer Banks takım adaları ile Hatteras Adası'nda yaşayanlara cuma günü zorunlu tahliye emri verildi.

Isaias'ın şiddetinin yavaş yavaş azalması bekleniyor. Ancak kasırganın Washington, DC., Philadelphia ve New York da dahil olmak üzere Salı günü doğu yakası boyunca kuvvetli rüzgar getireceği tahmin ediliyor.

Kasırganın yarından itibaren tekrar tropik fırtınaya dönüşerek Atlas Okyanusu'nun kuzeydoğusuna ilerlemesi bekleniyor.