Meksika'da ilginç corona virüs önlemi

Koronavirüs salgını tüm dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Özellikle salgından en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Latin Amerika'da kurallara uyulmuyor. Normalleşme sürecini çok erken yaşayan Meksika'da halk yasak, kural tanımaksızın plajları doldururken, ülkenin doğusundaki Quantina Roo kasabasında yer alan Puerto Morales plajında dolaşan bir genç, hastalığa karşı duyarlılık oluşturmaya çalışıyor.

Azrail kıyafeti ve tırpanla dolaşan genç plajdakiler korkuttu | Video

KOSTÜMLE TATİLCİLERİ KORKUTUYOR

Hükümetin Kovid-19 önlemlerini ve yaptırımlarını yeterli bulmayan bazı Meksikalılar ise kendi çözümlerini üretiyor. Bunlardan biri ise Azrail kostümüyle Meksika'nın doğusundaki Quantina Roo kasabasında yer alan Puerto Morales plajında dolaşan genç adam.

Elinde asası ve iskelet baskılı kıyafetiyle sahilde dolanan adam Kovid-19'un ölümcüllüğüne eğlenceli bir şekilde dikkat çekmeye çalışıyor. Tatilcileri korkutup evlerine dönmelerini amaçladığını belirten kişi, toplumda Kovid-19'a karşı farkındalık yaratmak istediğini ifade etti.

TÜM PLAJLARA GİRİŞ YASAK

Bununla birlikte, Meksika'da uygulanan seyahat kısıtlamalarına aldırış etmeyen halk, ülkedeki tüm plajlara girişlerin yasak olmasına rağmen tatilinden ödün vermiyor.

Öte yandan, Meksika'da, salgın nedeniyle ason 24 saatte Meksika'da 274 kişi hayatını kaybetti. Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte covid-19 kaynaklı can kaybı 274 artarak 47 bin 746'ya ulaştı. Vaka sayısı da 4 bin 853 artışla 439 bin 46'ya çıktı.

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