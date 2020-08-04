Son dakika: Türkiye'den Lübnan halkının yanındayız mesajları

Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana gelmesinin ardından Türkiye'den de Lübnan halkına başsağlığı dilekleri ve Lübnan halkının yanında olunduğuna ilişkin mesajlar paylaşıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamaya ilişkin, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak her zaman Lübnan'ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız." ifadesini kullandı.

Çelik, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız. Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtulmasını diliyoruz. Lübnan'ın kardeşi Türkiye bu zor günde kardeşlerinin yanındadır."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan paylaştığı mesajda, Türkiye'nin tüm yardımlara hazır olduğunu belirtti. Altun paylaşımında, "Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu zor günde Lübnanlı kardeşlerinin yanındadır. Kardeşlerimize yardım için tüm kurumlarımızla hazırız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz. Enkaz altında kalanların olduğu haber veriliyor. Umarız ölü ve yaralı sayısı artmaz. Türkiye her tür yardım için hazırdır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı dileyerek "En büyük temennimiz, can kaybının artmaması. Lübnanlı kardeşlerimize her türlü desteğe hazırız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. En büyük temennimiz, can kaybının artmaması. Lübnanlı kardeşlerimize her türlü desteğe hazırız."

ADALET BAKANI GÜL'DEN LÜBNAN'A TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamaya ilişkin, "Kardeş Lübnan halkının yanındayız, acılarını paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Gül, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenler için Twitter'dan taziye mesajı paylaştı.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. Kardeş Lübnan halkının yanındayız, acılarını paylaşıyoruz."