Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına "zehirli gaz" uyarısı

'den 'daki vatandaşlarına "" uyarısı

'daki Büyükelçiliği, 'nda dün meydana gelen nedeniyle ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarına uyarısında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 07:32 Son Güncelleme: 5.8.2020 07:33 ABONE OL
ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına zehirli gaz uyarısı

Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, "patlamada zehirli gazların açığa çıktığına dair haberlerin olduğu belirtildi ve vatandaşlara evlerinde kalmaları ve mümkünse maske kullanmaları uyarısı yapıldı.

Son dakika! Beyrut'ta büyük patlama! İşte şok görüntüler! | Video

Açıklamada, ABD vatandaşlarından patlamadan zarar gören bölgelerden uzak durmaları ve yerel makamların direktiflerine uymaları istendi.

Son verilere göre Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada 73 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bini aşkın kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına "zehirli gaz" uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA