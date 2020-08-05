Beyrut Limanı'ndaki patlama nasıl oldu? İşte Beyrut'taki patlamanın detayları...

MEKTUPLARA CEVAP VERİLMEDİ

2016 yılında gönderilen bir mektupta hâkimlerden önceki taleplere "cevap verilmediği" belirtildi. "Bu malların hangarda uygun olmayan iklim koşullarında tutulması ciddi tehlikesi nedeniyle, deniz acentesinden limanın ve içinde çalışanların güvenliğini korumak için bu malları hemen yeniden ihraç etmesini talep etme isteğimizi tekrar teyit ediyoruz. veya bu miktarı "Lübnan Patlayıcılar Şirketi'ne satmayı kabul etmek". Yine, cevap yoktu. Bir yıl sonra, yeni Lübnan Gümrük İdaresi müdürü Badri Daher bir hâkime bir kez daha yazdı. 27 Ekim 2017'de Daher, mektubu hakime "bu malları bulundukları yerde bırakma tehlikesi ve orada çalışanlar" konusunda karar vermeye çağırdı. Yaklaşık üç yıl sonra, amonyum nitrat hala hangardaydı.

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