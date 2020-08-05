Beyrut Limanı'ndaki patlama nasıl oldu? İşte Beyrut'taki patlamanın detayları...

Beyrut Limanı'nda dün 2 bin 750 ton amonyum nitrat bulunan bir depoda meydana gelen patlamada 100'den fazla kişi hayatını kaybederken 4 bine yakın kişi de yaralandı. Dünuaya gündemine bomba gidi düşen Lübnan'daki patlamanın nedeni ve nasıl olduğu ise merak konusu. İşte Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın detayları...
Beyrut'ta meydana gelen büyük bir patlamadan sonra Lübnan'daki çoğu insan şehrin limanındaki bir hangarda depolanan 2.750 ton amonyum nitratı öğrendi. Bombalarda ve gübrelerde kullanılan malzemenin patlaması Lübnan'ın başkentinden çok sayıda kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yaralandı. Patlamanın ardından Lübnan Gümrük Genel Müdürü Zahi yaptığı açıklamasında; "Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduk. " ifadelerini kullandı.
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PEKİ PATLAMA NASIL OLDU?
Al Jazeera'da yer alan habere göre; Amonyum nitrat yükü Eylül 2013'te Lübnan'a, Moldova bayrağı taşıyan Rusların sahip olduğu bir kargo gemisinde geldi. Rhosus, gemi izleme sitesi Fleetmon'un bilgisine göre Gürcistan'dan Mozambik'e gidiyordu. Teknenin mürettebatını temsil eden (PDF) avukatlarına göre, denizde teknik sorunlarla karşılaştıktan sonra Beyrut'a yanaşmak zorunda kaldı. Ancak Lübnanlı yetkililer geminin yelken açmasını engelledi ve sonunda sahipleri ve ekibi tarafından terk edildi. Bilgiler Fleetmon tarafından kısmen desteklendi.
Geminin tehlikeli yükü boşaltıldı ve başkentin ana girişinde ülkenin ana kuzey-güney otoyoluna bakan büyük bir gri yapı olan Beyrut limanının 12 numaralı hangarına yerleştirildi. Aylar sonra, 27 Haziran 2014 tarihinde, Lübnan Gümrük Direktörü Shafik Merhi, çevrimiçi olarak paylaşılan belgelere göre kargoya bir çözüm isteyen isimsiz "Acil Durum Hakimi" ne hitaben bir mektup gönderdi. Gümrük görevlileri, önümüzdeki üç yıl boyunca (5 Aralık 2014, 6 Mayıs 2015, 20 Mayıs 2016, 13 Ekim 2016 ve 27 Ekim 2017) en az beş mektup daha yolladılar. Üç seçenek önerdiler: Amonyum nitratı dışa aktarın, Lübnan Ordusuna teslim edin veya özel mülkiyetteki Lübnan Patlayıcılar Şirketi'ne satın.
MEKTUPLARA CEVAP VERİLMEDİ
2016 yılında gönderilen bir mektupta hâkimlerden önceki taleplere "cevap verilmediği" belirtildi. "Bu malların hangarda uygun olmayan iklim koşullarında tutulması ciddi tehlikesi nedeniyle, deniz acentesinden limanın ve içinde çalışanların güvenliğini korumak için bu malları hemen yeniden ihraç etmesini talep etme isteğimizi tekrar teyit ediyoruz. veya bu miktarı "Lübnan Patlayıcılar Şirketi'ne satmayı kabul etmek". Yine, cevap yoktu. Bir yıl sonra, yeni Lübnan Gümrük İdaresi müdürü Badri Daher bir hâkime bir kez daha yazdı. 27 Ekim 2017'de Daher, mektubu hakime "bu malları bulundukları yerde bırakma tehlikesi ve orada çalışanlar" konusunda karar vermeye çağırdı. Yaklaşık üç yıl sonra, amonyum nitrat hala hangardaydı.
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SORUMLULAR HESAP VERECEK
Lübnan Başbakanı Hassan Diab Salı günü limandaki patlamayı "büyük bir ulusal felaket" olarak ilan etti ve "bu felaketten sorumlu herkesin bedelini ödeyeceğine" söz verdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, amonyum nitratla başa çıkamamayı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve sorumlular için "en ağır cezaya" söz verdi. Şimdi soruşturma başlatıldı ve komite bulgularını beş gün içinde yargıya gönderilecek. Patlamanın nedeni hala net değil.