Beyrut'taki patlamada son durum: Lübnan'ın başkenti Beyrut patlaması neden oldu, sebebi belirlendi mi?

Lübnan'ın başkentinde gerçekleşen patlamanın ardından tüm dünya "Beyrut patlaması neden oldu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başlamıştı. Konuya ilişkin ülkedeki resmi ajansın paylaştığı bilgiye göre; şehrin limanında gerçekleşen büyük patlamanın nedeni olarak, "patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın" ifadeleri kullanıldı. İşte Lübnan'ın başkentinde yaşanan Beyrut patlaması'nın nedeni ile ilgili detaylar…

BEYRUT PATLAMASI NEDEN OLDU, SEBEBİ BELİRLENDİ Mİ?

Bölgeden gelen son bilgiler ışığında Lübnan tarihinin en kanlı patlamasında ölü sayısının 100'ü aştığı ve enkaz altında onlarca insanın bulunduğu bildirilmişti. Ülke adeta savaş alanına dönerken yaşanan bu patlamanın yankıları ise sürüyor…