Beyrut'taki patlamada son durum: Lübnan'ın başkenti Beyrut patlaması neden oldu, sebebi belirlendi mi?

Lübnan'ın başkentinde gerçekleşen patlamanın ardından tüm dünya "Beyrut patlaması neden oldu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başlamıştı. Konuya ilişkin ülkedeki resmi ajansın paylaştığı bilgiye göre; şehrin limanında gerçekleşen büyük patlamanın nedeni olarak, "patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın" ifadeleri kullanıldı. İşte Lübnan'ın başkentinde yaşanan Beyrut patlaması'nın nedeni ile ilgili detaylar…
Bölgeden gelen son bilgiler ışığında Lübnan tarihinin en kanlı patlamasında ölü sayısının 100'ü aştığı ve enkaz altında onlarca insanın bulunduğu bildirilmişti. Ülke adeta savaş alanına dönerken yaşanan bu patlamanın yankıları ise sürüyor…
PATLAMA LİMANDA PATLAYICILARIN BULUNDUĞU DEPODA MEYDAN GELDİ
Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda kimyasal maddelerin bulunduğu bir depoda patlama yaşandığını söyledi. Beyrut ve çevre bölgelerdeki hastanelerin acil servislerine çok sayıda yaralı sevk edildi.
"Yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez"
Beyrut Valisi Abbud, yaptığı basın açıklamasında, "Beyrut, felaket bölgesi oldu. Şehrin yarısı yıkıldı. Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez." ifadelerini kullandı.
Abbud, şu ana kadar kaybolanların sayına ilişkin net bir rakam olmadığını dile getirdi.
Vali daha önceki açıklamasında da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtmişti.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.
BEYRUT VALİSİ OLAYI HİROŞİMA VE NAGAZAKİ'YE BENZETTİ
Öte yandan Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti. Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.
BEYRUT'TA PATLAMANIN ARDINDAN 2 HAFTA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ
Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.
Alınan kararlar arasında ayrıca, "yaralıların hastane masraflarının karşılanması için hastanelere fon tahsis edilmesi, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi, patlamada buğday silolarının zarar görmesi nedeniyle buğday tedarikinde bulunulması, ithalat ve ihracat faaliyetinin devam etmesi için Trablus Limanı'nın hazır hale getirilmesi, oluşan zararın tespit edilmesi için Lübnan ordusuyla koordine içinde Yüksek Yardım Komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun evleri kullanılamayacak duruma gelen ailelere barınak sağlaması, yabancı ülkelerden gelecek yardımlar için özel bir fon kurulması" yer aldı.
Kaynak: Hürriyet