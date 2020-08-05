Son dakika: Beyrut'taki patlamanın perde arkasında ne var? İsrail saldırdı iddiası... Beyrut'taki patlamaya sebep olan amonyum nitrat nedir?

Bir diğer tarafıyla Hizbullah'la İran'la Lübnan'la İsrail'le gerginleşen bir fotoğraf var ve biz bunu bir haftadır çok net olarak görüyoruz. 2 gün önce havan atımları yapıldı. Golan Tepeleri'nde bir takım sızma hareketlerinin yapıldığı bu nedenle iki tarafın birbirlerini etkilediği görülüyor. Bunun hemen ertesinde insani boyutu ağır olan böyle bir alayla karşılaşılıyor. Yapan da etkilenen de bunun bir saldırı olduğunu söylemeyecek. Bakın Trump bunun bir terör saldırısı olduğunu düşünüyorum bunu da bana generallerim söyledi diyor.