Son dakika: Beyrut'taki patlamanın perde arkasında ne var? İsrail saldırdı iddiası... Beyrut'taki patlamaya sebep olan amonyum nitrat nedir?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki dev bir patlama meydana geldi. Patlamada 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiği belirtildi. 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 4 bine yakın kişinin yaralandığı patlamanın perde arkasında ne var? Patlamaya neden olan amonyum nitrat nedir? Dünya'nın konuştuğu Lübnan'daki patlamaya ilişkin Bahçeşehir Üniversite Öğretim Üyesi Abdullah Ağar canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.
2 BİN TONLUK AMONYUM NİTRAT 6 YILDIR ÇOK İŞLEK BİR LİMANDA NEDEN BEKLETİLİR?
Abdullah Ağar'ın açıklamaları şu şekilde; "Böylesine tehlikeli bir materyalin eğer senaryo doğru ise burada bekletilmesi anlamsız. Hele hele bu derece işler olan bir alanda. Ya transfer edilmesi gerekiyor ya imha edilmesi gerekiyor ya da kullanılması gerekiyor. Amonyum nitrat olarak ifade edilen şey aslında bir gübre. Bizim Güneydoğu Anadolu'daki mücadele alanlarından terör örgütü PKK'ya ait olan patlamalarda kullanılan ana malzeme. Neye ihtiyacı var? Bir sofistike patlayıcıya ihtiyacı var. Bu ana madde bir fünye ile bir yemleme ile beraber patlatılabilsin."
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AMONYUM NİTRAT NEDİR?
Suçlu amonyum nitrat olarak değerlendiriliyor. Ancak ben şu ana kadar yapılan açıklamaları hem tutarsız hem de kurgusu bozuk olarak nitelendiriyorum. Bu hem faili hem maktulü açıklanamayacak hem de açıklandığı takdirde Lübnan'da bir iç savaşa ve Lübnan'da ve Orta Doğu coğrafyasında istikrarsızlığı kontrolsüz bir şekilde derinleştirecek bir eylem olabilir. Bu nedenle birileri bilerek isteyerek bunun üstünü örtmek istiyor.
ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İSTEYENLER KİM?
Şu anda 100'den fazla sivil can kaybı 4 bin tane yaralı, 1600'dan fazla kayıp var. Yani işin insani boyutu korkunç. Böylesine büyük bir patlamada insanların buharlaştıkları kayboldukları yok oldukları bilinir. Bu işin insani boyutu çok ağır.
'İSRAİL SALDIRDI' İDDİASI…
Burada kim bu tür patlayıcıyı kullanacak şekilde alan oluşturduysa ki bununla ilgili Netanyahu'nun bir göndermesi var 2018'de BMGK'da bur alanın fotoğrafını göstererek burada Hizbullah'ın hassas güdümlü füze ürettiğine dair iddialar ortaya attı ve bir cümle kurdu. Lübnan sivil nüfusunu bilerek tehlikeye atıyorlar. Şimdi bu işin bir kısmı burada Hizbullah'ın bu tür saldırılardan kurtulmak için sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı biliniyor.
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Bir diğer tarafıyla Hizbullah'la İran'la Lübnan'la İsrail'le gerginleşen bir fotoğraf var ve biz bunu bir haftadır çok net olarak görüyoruz. 2 gün önce havan atımları yapıldı. Golan Tepeleri'nde bir takım sızma hareketlerinin yapıldığı bu nedenle iki tarafın birbirlerini etkilediği görülüyor. Bunun hemen ertesinde insani boyutu ağır olan böyle bir alayla karşılaşılıyor. Yapan da etkilenen de bunun bir saldırı olduğunu söylemeyecek. Bakın Trump bunun bir terör saldırısı olduğunu düşünüyorum bunu da bana generallerim söyledi diyor.