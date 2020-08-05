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Bu kez 2 milyon dolarlık taş buldu

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Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Bu kez 2 milyon dolarlık taş buldu
Tanzanya'da haziran ayında 9,2 ve 5,8 kilo ağırlıklarında 3.4 milyon dolarlık iki değerli tanzanit taş bulup bir gecede milyoner olan madenci üçüncü bir taş daha buldu. Saniniu Laizer adlı madencinin son bulduğu 6,3 kiloluk taş 2 milyon dolara satıldı. Tanzanit taşı sadece Tanzanya'nın kuzeyinde bulunuyor ve mücevher yapımında kullanılıyor. Dünya üzerinde bulunan en nadir değerli taşlardan biri olan Tanzanit, yerel bir jeoloğa göre 20 yıl içinde tükenebilir. Taşlar koyu mor-mavi tonlarında oluyor. Fiyatı ne kadar nadir olduğuna göre belirleniyor; daha parlak ve berrak taşın fiyatı daha yüksek oluyor.
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Bu kez 2 milyon dolarlık taş buldu
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