Kene ısırığıyla bulaşan virüsten 7 kişi öldü! Çin'de yeni salgının ismi belli oldu

Dünyayı saran koronavirüs pandemisinden sonra Çin'den yeni bir virüs haberi daha geldi. İnsanlar henüz rahat bir nefes alamadan gelen ölümcül yeni tehlike Çin'i ikinci kez vurmaya başladı. Tehlikeli yeni hastalığın kaynağı olarak kene ısırmasından kaynaklandığı düşünülen bunyavirüs olarak gösteriliyor.

Yılın ilk yarısında ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bunyavirüs bulaşan kişi sayısının 37'yi aştığı, daha sonra Anhui eyaletinde de enfekte olan 23 kişinin tespit edildiği aktarıldı.

Nanjing kentinde enfekte olan bir kadının ateş ve öksürük gibi belirtiler gösterdiği, yapılan tetkikler sonucunda vücudunda lökosit ve trombosit kaybı görüldüğü ifade edildi. Virüsün Anhui ve Zhejiang eyaletlerinde şu ana kadar toplam 7 can kaybına yol açtığı açıklandı.

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SFTS (Şiddetli Ateşli Trombositopeni Sendromu) virüsünün yeni bir virüs olmadığına işaret edilirken, Çin'in 2011 yılında söz konusu virüsün patojenini tespit ettiği belirtildi. Virüsün, bunya virüs kategorisine dahil olduğu aktarıldı.

Virologların virüsün insanlara kenelerden geçtiğini düşündükleri, ancak insandan insana kan ve mukoza yoluyla bulaşma olasılığını da dışlamadıkları kaydedildi.