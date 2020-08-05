Kumsala yazdıkları ‘SOS’ mesajıyla kurtuldular

Pasifik Okyanusu'ndaki Mikronezya Federal Devletleri'ne bağlı Pulap adasına gitmek üzere 30 Temmuz'da tekneyle denize açılan ve kendilerinden haber alınamayan 3 denizci, 190 km uzaklıktaki ıssız bir adada bulundu. Bölgede devriye uçuşu yapan Avustralya ve ABD uçakları, yerleşim bulunmayan ıssız Pikelot adasında kumsala yazılan ve "uluslararası yardım çağrısı" olarak kullanılan dev "SOS" yazısını fark etti. ABD Sahil Güvenlik birimlerinin bulunduğu Guam'daki Kurtarma Merkezi'nden yapılan çağrı üzerine Hawaii'deki tatbikatlardan dönen Avustralya Donanması'na ait Canberra adlı askeri gemi bölgeye hareket ederek kurtarma operasyonuna katıldı. Adaya inen Avustralya Hava Kuvvetleri'ne bağlı askeri helikopterdeki görevliler tarafından kimlikleri tespit edilen 3 erkek denizciye yiyecek ve içecek su verildi.Canberra gemisinin komutanı Yüzbaşı Terry Morrison "Dünyanın neresinde olursak olalım denizde yaşam güvenliğine katkıda bulunma yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimiz için gemideki herkesin tepkisi ve profesyonelliği ile gurur duyuyorum" diye konuştu.