Lübnan’ı sarsan patlama! Hiroşima gibi: 73 ölü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda dün şiddetli bir patlama meydana geldi. Lübnan'ı sarsan faciada 73 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 700 kişi de yaralandı.Patlama sonrası gökyüzünü dumanlar kaplarken, liman çevresindeki binalarda büyük hasar meydana geldi. Denizde büyük şok dalgaları oluştu. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, ilk belirlemelere göre 73 kişinin öldüğünü, 3 bin 700 kişinin de yaralandığını açıkladı.Patlamaya 2 bin 700 ton amonyum nitratın sebep olduğu belirtilirken, Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim de olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.Türkiyenin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, yaşanan büyük patlamalar sonucu kentin korkunç şekilde sarsıldığını belirterek, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiyenin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının hasar gördüğünü ve o nedenle de oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti. Çakıl, ilk belirlemelere göre patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını ve yaralıların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.Yerel medyada çıkan haberlere göre ise patlamada Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan öldü. Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçiliği de Büyükelçi Yerzhan Kalekenov'un yaralandığını, büyükelçilik binasının hasar gördüğünü bildirdi.Olay bölgesine yakın bir noktada bulunan eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin de hasar gördüğü, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi. Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu. Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtten Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.Başkan recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ı telefonla arayarak taziyelerini bildirdi. Lübnan halkına geçmiş olsun temennisinde bulunan Erdoğan, ihtiyaç duyulan her alanda desteğe hazır olduklarını belirtti. Başkan Erdoğan, twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda da, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralılara şifa dilerim. Her zaman Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız" dedi.