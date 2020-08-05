Lübnan'ın Hiroşima'sı! Beyrut'taki patlamanın şok dalgası böyle görüntülendi

Beyrut'ta dün yaşanan güçlü patlamadan yayılan şok dalgalarının etkisi, bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyrut'taki patlamada şok dalgasının gücü böyle görüntülendi | Video

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada son açıklanan verilere göre 100 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin kişi de yaralandı. Patlama sırasında yayılan şok dalgasının yıkıcı gücü, bir mağazanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Patlama esnasında önce depreme benzeyen yer sarsılması ve ardından gelen şok dalgası, mağazadaki her şeyi yerle bir etti.

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