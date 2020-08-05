Samsung Galaxy Note 20 bu akşam tanıtılıyor! Galaxy Unpacked etkinliği saat kaçta? Nereden nasıl izlenir?

Dünyanın en çok akıllı telefon satan üreticisi Samsung, Galaxy ailesine amiral gemisi seviyesinde pek çok yeni ürün ekliyor. Galaxy Note20 ve yeni katlanabilir telefonun başını çektiği ürünler, bugün Unpacked etkinliğinde sahneye çıkacak. Artık her ne kadar "kalem" demek içimizden gelmese de yenilenmiş dahili dokunmatik kalem S Pen ile gelecek Galaxy Note20'ye ve diğer cihazlara yakından bakıyoruz.
Yılın ilk Unpacked etkinliğinde Galaxy S20 ailesiyle bizleri tanıştıran Samsung, akıllı telefon dünyasının Android cephesinde çıtayı belirleyecek bir işe imza atmıştı. Android deneyimini bambaşka bir noktaya taşıyan, yeni özelliklere Android sürümlerinden önce kavuşmamıza sahip olan One UI, yeni telefonlarla ile zirve yapacak gibi görünüyor. Zira Galaxy Note20'de dokunmatik kalem ve "Galaxy Fold" serisinin yeni üyesi olacak telefonda, katlanabilir ekranlara yönelik önemli gelişmeler bekliyoruz.
Galaxy Unpacked etkinliğinde göreceğimiz tüm yeni cihazlar:
-Samsung Galaxy Note20,
-Katlanabilir telefon,
-Üst segment tablet,
-Akıllı saat,
-Kablosuz kulaklık.
SAMSUNG GALAXY NOTE20
Samsung'un bu yıl da aynı anda iki kardeş Galaxy Note20 tanıtmasını bekliyoruz. Teknik özellikler açısından aralarında en önemli farkların ekran boyutları ve kameralar olacağını düşündüğümüz 2 telefon da dokunmatik kalem S Pen ile gelecek. Yine her iki modelin de içerisinde Exynos 990 mobil işlemci yongası görebiliriz.
Galaxy Note serisinin en güçlü cihazı olacak Galaxy Note20, bu gücü yüksek çözünürlüklü bir kamera ile destekleyecek. Galaxy S20'de gördüğümüz 108 MP çözünürlüğündeki ana kamera, Galaxy Note20'de de karşımıza çıkabilir.
Galaxy Note20'nin donanım ve kamera detayları dışında en önemli özelliği ise serinin imzası niteliğinde olan S Pen. Dokunmatik kalem tanımını bambaşka bir noktaya getiren Samsung, S Pen'i artık yeni nesil bir cihaz olarak ele alıyor. Uzaktan kumanda kabiliyetleri kazanan bu sıra dışı kalem, Galaxy Note20'leri diğer telefonlardan ayıracak. Yeni S Pen'in Galaxy Note20 ile birlikte kazanacağı uzaktan kontrol yeteneklerini ise Unpacked etkinliği sırasında öğreneceğiz.
Galaxy Note20 tasarımıyla görsellik, işlemcisi ve diğer donanımlarıyla performans, kamerası ile kalite, S Pen ile özgünlük açısından çizgiyi bambaşka bir noktaya çıkarabilir.
YENİ KATLANABİLİR TELEFON
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold ile tecrübe kazanan Samsung, daha sonra yaptığı ekran geliştirmeleri ile ilk etapta yaşanan sorunların önüne geçmişti. Bu tecrübeden faydalandığı ve dikey olarak katlanabilen Galaxy Z Flip ise 2020'nin en iddialı sürprizlerinden olmuştu. Şimdi Galaxy Fold ile oluşan tüketici beklentisi ve Galaxy Z Flip tecrübesi bir araya gelerek yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu meydana getirecek.
Galaxy Fold'un dikey olarak katlanan ve tablet ile telefon ekranlarını ayrı yüzlerde, ancak aynı gövdede toplayan yapısı korunacak. Tüketici talepleri doğrultusunda da tasarım açısından bazı değişikliklere gitmesini beklediğimiz Samsung; tablet modunda daha sağlam katlanabilir ekran, telefon modunda ise daha büyük bir ekran ile karşımıza çıkabilir.
YENİ GALAXY TAB
Tablet sınıfı cihazlar, her ne kadar önceki yıllara nazaran daha az ilgi görseler de artık sıradan bilgisayarlarla aralarında çok büyük farklar kalmadı. Akıllı telefon deneyimini bilgisayar becerileriyle bir araya getiren Galaxy Tab serisine, günümüzün en güçlü ve çağdaş tabletlerinden birisi olmaya aday bir ürün eklenecek. Eğer video kurgulama, Photoshop gibi gelişmiş programlara ihtiyacınız yoksa yeni Galaxy Tab, kişisel bir iş bilgisayarına olan ihtiyacınızı azaltabilir.
Yeni Galaxy Tab'in tıpkı Galaxy Note20 ve yeni katlabilir telefonda olduğu gibi son model gelişmiş bir işlemci, özel tablet arayüzü, dokunmatik kalem desteği ve kullanışlı bir klavye desteği ile birlikte sunulmasını bekliyoruz.
YENİ NESİL AKILLI SAAT
Akıllı kol saati serisi Galaxy Watch ile bu yıl daha sade bir tasarım sunmasını beklediğimiz Samsung, üst segment giyilebilir teknolojide elini güçlendirmek istiyor. Akıllı telefonları ile olduğu gibi giyilebilir cihazlarda da zirveye oynayan Samsung, yeni saati ile aslında bir nevi "giyilebilir bir akıllı telefon" düzeyinde cihaz sunabilir.
Galaxy Watch serisinin yeni üyesi de öncekiler gibi klasik kol saati tasarım çizgisine sahip yüksek teknolojili bir cihaz olacak. Bir akıllı saat için oldukça yeterli görünen 1 GB RAM ve 8 GB depolama ile görmeyi beklediğimiz cihaz, özellikle dayanıklık konusunda beklentileri aşabilir.
50 metre derinlikte 10 dakikaya kadar su basıncına dayanacağı söylene yeni Galaxy Watch'ın, önceki nesle göre daha ince bir gövdesi bulunacak. Ayrıca saat kan basıncı ve kalp atış hızını yüksek doğrulukla ölçecek sensörlere de sahip olmasını bekliyoruz.
YENİ NESİL KABLOSUZ KULAKLIK
Her bütçeye uygun kablosuz kulaklık bulmak mümkün, ancak hepsinin aynı kalitede olmadığı açık. Eğer uzun süreler boyunca kullanacağınız, kaliteli işitme deneyimi dışında başka özellikler sunan kulaklık arıyorsanız seçenekler daralıyor. Bu yıl Galaxy S20 ailesi ile birlikte tanıtılan Galaxy Buds+, önemli tasarım değişikliklerine sahip değildi. Ancak Samsung'un yeni kulaklıkları, bugüne dek pek de rastlamadığımız, yenilikçi bir tasarım çizgisine sahip olabilir.
Bir fasulye tanesini andıran yeni tasarımın tercih edilmesinin pek çok nedeni olduğunu düşünüyoruz. İlk neden ise ergonomi. Kulaklığı uzun süreler boyunca taşımak sorun yaratmayacak gibi görünüyor. İkincisi ise özgünlük ve farklılık olsa gerek. Samsung, kulaklık konusunda akılda kalmak istiyor.
SAMSUNG GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? UNPACKED NEREDEN NASIL İZLENİR?
Samsung Galaxy Unpacked etkinliği, 5 Ağustos TSİ 17.00'da canlı yayınla Samsung'un resmi internet sitesi ve Samsung'un YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak. (Webtekno)