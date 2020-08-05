Samsung Galaxy Note 20 bu akşam tanıtılıyor! Galaxy Unpacked etkinliği saat kaçta? Nereden nasıl izlenir?

SAMSUNG GALAXY NOTE20

Samsung'un bu yıl da aynı anda iki kardeş Galaxy Note20 tanıtmasını bekliyoruz. Teknik özellikler açısından aralarında en önemli farkların ekran boyutları ve kameralar olacağını düşündüğümüz 2 telefon da dokunmatik kalem S Pen ile gelecek. Yine her iki modelin de içerisinde Exynos 990 mobil işlemci yongası görebiliriz.

Galaxy Note serisinin en güçlü cihazı olacak Galaxy Note20, bu gücü yüksek çözünürlüklü bir kamera ile destekleyecek. Galaxy S20'de gördüğümüz 108 MP çözünürlüğündeki ana kamera, Galaxy Note20'de de karşımıza çıkabilir.

Galaxy Note20'nin donanım ve kamera detayları dışında en önemli özelliği ise serinin imzası niteliğinde olan S Pen. Dokunmatik kalem tanımını bambaşka bir noktaya getiren Samsung, S Pen'i artık yeni nesil bir cihaz olarak ele alıyor. Uzaktan kumanda kabiliyetleri kazanan bu sıra dışı kalem, Galaxy Note20'leri diğer telefonlardan ayıracak. Yeni S Pen'in Galaxy Note20 ile birlikte kazanacağı uzaktan kontrol yeteneklerini ise Unpacked etkinliği sırasında öğreneceğiz.

Galaxy Note20 tasarımıyla görsellik, işlemcisi ve diğer donanımlarıyla performans, kamerası ile kalite, S Pen ile özgünlük açısından çizgiyi bambaşka bir noktaya çıkarabilir.